Elma de Vries tweede in eerste marathon op natuurijs Elma de Vries eindigde als tweede (Foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Elma de Vries is bij de eerste marathon op natuurijs als tweede geëindigd. De wedstrijd in Haaksbergen werd gewonnen door Manon Kamminga, Beau Wagemaker werd derde.

In een koers over zestig ronden en onder Siberische omstandigheden zocht Elma de Vries direct de aanval, maar kreeg samen met twee medevluchters geen ruimte.



Peloton splitst op helft

Ruim zeventig vrouwen bleven in een groot peloton lang bij elkaar. Alleen aan de achterkant van de grote groep loste in de beginfase een aantal vrouwen. Met 35 ronden te rijden ontstond een kopgroep van tien vrouwen met weer Elma de Vries. Onder aanvoering van de Meppelse werd het peloton in tien ronden gedubbeld.



Irene Schouten, die zaterdag nog brons won bij de massastart op de Olympische Spelen, miste de slag en was kansloos voor de zege. Tien ronden voor het einde werd het peloton uit de wedstrijd genomen, zodat de kopgroep alleen over bleef. Imke Vormeer, ook uit Meppel, won de sprint van het peloton.



In de laatste tien ronden keek iedereen naar De Vries, maar de sterkste vrouw van de avond won niet. In de laatste ronde was Kamminga de snelste. De Vries bleef Wagemaker net voor.