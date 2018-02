Simon Schouten wint in Haaksbergen

MARATHONSCHAATSEN - De eerste marathon op natuurijs bij de mannen is gewonnen door Simon Schouten. Hij won de sprint van de kopgroep ruim voor Sjoerd den Hertog. Bob de Vries werd derde.

De mannen reden in Haaksbergen honderd ronden en net als bij de vrouwen speelde de harde wind een grote rol. Ontsnappen was niet eenvoudig en dus bleef het 64-koppige peloton lang bij elkaar.Na 25 ronden ontstond de eerste serieuze kopgroep met grote namen als Gary Hekman, Evert Hoolwerf, Jorrit Bergsma en Erik Jan Kooiman. Het peloton was echter op tijd bij de les, zodat de kopgroep geen ronde voorsprong kon pakken.Zonder de geblesseerde Ingmar Berga was de Drentse hoop gevestigd op Frank Vreugdenhil, die zondag in Zweden nog een wedstrijd over 150 kilometer won. De tuinder uit Eldersloo zag zichzelf echter niet als favoriet, kon geen hoofdrol spelen en stapte ruim dertig ronden voor het einde uit koers.Met nog 46 ronden te rijden haalde Bergsma als eerste het peloton in en nam een ronde voorsprong, even later gevolgd door een grote achtervolgende groep. Robert Post was de grote pechvogel. Vlak voordat de Groninger het peloton dubbelde, viel hij ongelukkig en moest de strijd staken.Net als bij de vrouwen werd ook het peloton, met nog tien ronden te rijden, uit koers genomen. De elf koplopers gingen uitvechten wie zich de eerste winnaar op Nederlands natuurijs mocht noemen. In een spannende finale was Simon Schouten verreweg de sterkste in de sprint. Schouten won vorig jaar ook al de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren.