Laatste keer staande ovatie voor Jannie Karst

HOOGEVEEN - Een volle zaal met familie, vrienden en fans heeft vanavond afscheid genomen van zangeres Jannie Karst.

De zangers overleed op 23 februari na een kort ziekbed. Ze is 76 jaar geworden.Tijdens de herdenking in theater De Tamboer in Hoogeveen was er veel muziek te horen. Muziek van Duo Karst, waarin Jannie 35 jaar lang samen zong met haar zoon René Karst.Jans Polling, Marga Kool en Jacques d’Ancona spraken mooie woorden over de vorige week overleden Karst. D’Ancona noemde Karst de ‘Koningin van het Drentse lied’.Grote hit ‘Vlinder’ van Duo Karst werd afsluitend gezongen door René samen met zijn zus Erikah. Het publiek ging staan en klapte waarna de kist werd weggereden.