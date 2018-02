'Jannie Karst is 'koningin van het Drentse lied'

HOOGEVEEN - Voor het laatst namen vrienden en familie vanavond afscheid van Jannie Karst. Louter lof en mooie woorden spraken de aanwezigen over de 'koningin van het Drentse lied'.

Journalist Jacques d'Ancona was een van de sprekers tijdens de herdenkingsdiens t. "Ik aarzel om Jannie de koningin van het Drentse lied te nomen, ik denk namelijk dat ze dat te veel van het goede zou hebben gevonden. Toch weet ik zeker dat Jannie Karst-Dubbelboer die eretitel verdiend heeft. Ze was een begrip geworden", sprak D'Ancona.Schrijfster en dichter Marga Kool nam in stijl afscheid van Jannie Karst door een gedicht aan haar op te dragen. "Dag wicht, dag Drentse nachtegaal. Een groot publiek voor oe, een volle zaal", draagt ze voor. "Wat ik al onder het eerste liedtie voelde: kippenvel. Prestaties die kwaliteit hebt en doar waj van anvuult: dit giet wat worden."Voormalig-radiopresentator Rob van Dam kreeg met het Duo Karst te maken toen hij bij RTV Noord radio maakte. Hij was het helemaal met Marga Kool eens. "Wat Ede Staal voor de Groningse streektaalmuziek heeft gedaan, is Duo Karst voor Drenthe geweest. Heel vaak werd er gezegd: als je plat praat dan ben je maar een ordinaire kerel. Maar dan komt er hele fijne muziek in die streektaal en dat geeft een enorme boost."Maar de fijnste herinnering aan Jannie was voor Van Dam de warmte van de overleden zangeres. "Dan kwam je daar thuis en riep Jannie: schoef moar eem een stoel aan mien jong. Jongens, snij allemaal even een stukje van het karbonaatje af, want Robbie moet ook eten", vertelt Van Dam.Een geëmotioneerde René Karst wil zijn moeder niet enkel herdenken als de artiest van Duo Karst, maar vooral ook als zijn moeder. "Ze was moeder, oma en vrouw van, maar ondertussen ook rasartiest. Dat heeft de buitenwereld niet altijd van haar kunnen zien, maar zo veelzijdig was ze.Op de vraag hoe het met hem gaat, reageert René vastberaden: "Het ene moment heb je echt nergens zin aan, maar je weet dat je moet zorgen dat je dit op een waardige manier afsluit. Dat was ze zeker waard. Ik had gehoopt dat ze nog één keer dat staande applaus kon krijgen en dat heeft ze gekregen vanavond.Aanstaande zaterdag is een registratie van de herdenkingsbijeenkomst van Jannie Karst om 20.00 uur te zien op TV Drenthe.