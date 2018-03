Bloemrijke bermen tegen de eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt steeds vaker voor in de gemeente Westerveld. Daarom is Boermarke Wapserveen voorstander van een duurzame bestrijding van de overlast veroorzakende rups.

Volgens de Meppeler Courant is er tijdens de bijeenkomst 'Meer leven in de tuin' gesproken over het bestrijden van de eikenprocessierups door het aanleggen van bloemrijke bermen."Insecten zijn erg belangrijk voor een natuurlijke bestrijding van ongedierte. Daarom moeten we zuinig zijn op de insecten", aldus ecoloog Anthonie Stip."Sluipwespen leggen hun eitjes in de eikenprocessierups en vliegen leggen hun eitjes op de rups."Behalve insecten zijn ook mezen en grootoorvleermuizen natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Om al deze soorten aan te trekken, zijn bloemrijke bermen nodig waar insecten op afkomen. Afgelopen najaar zijn betrokken inwoners al gestart met het poten van krokussen en wilde planten in de bermen.Het zijn de brandharen van de eikenprocessierups waar mensen last van hebben. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang en elke rups heeft er honderdduizenden. Als de rups bedreigd wordt, dan schiet het diertje de haren af.Die brandharen kunnen de huid, ogen en luchtwegen binnendringen en voor irritatie zorgen. Mogelijke gevolgen zijn een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. Meestal verdwijnen de klachten vanzelf weer.