Marathon van Haaksbergen gemist? Kijk wedstrijden hier terug Bekijk de wedstrijden in Haaksbergen hier terug

MARATHONSCHAATSEN - Vanavond werd in het Overijsselse Haaksbergen de eerste marathon op natuurijs in ons land verreden. Bij de dames ging de zege naar Manon Kamminga en bij de mannen was Simon Schouten de sterkste.





RTV Drenthe zond, samen met Omroep Gelderland, RTV Oost en RTV Noord, de wedstrijden live uit.



Bekijk de wedstrijden hier terug:



