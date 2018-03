Deel dit artikel:











Vernielingen op volkstuin Emmen: 'We zijn het helemaal zat' De kas is aan flarden gesneden (foto: A. Akis) De schade loopt in de duizenden euro's (foto: A. Akis) De tuinders zijn het zat (foto: A. Akis) Vandalisme op volkstuincomplex Moeder Aarde (foto: A. Akis)

EMMEN - Vandalen hebben huisgehouden in volkstuincomplex Moeder Aarde in Emmen. Aan het terrein aan de Oude Meerdijk is het plastic van zes grote kassen aan flarden gesneden.

De schade loopt in de duizenden euro's. Het is niet de eerste keer dat de volkstuin de dupe is van vernielingen. Harry Dreves, voorzitter van het complex: "We zijn het helemaal zat."



"Het gebeurde afgelopen donderdag. Van zes grote kassen is het gewapend plastic helemaal vernield. Alleen het geraamte van de kassen is nog over. Dit gaat zeker vierhonderd euro per tuinder kosten", zegt Dreves.



Schade door inbraak

Dit soort schade is niet verzekerd, zegt de voorzitter: "Hier draaien de tuinders helemaal zelf voor op. Ze moeten alles zelf betalen." De vernielingen, vaak gepaard met inbraken, gaan het hele jaar door: "Er valt niet veel te stelen op een volkstuincomplex. Misschien wat gereedschap. Veel van waarde is er niet, en de vernielingen die de inbrekers aanrichten brengen meer schade aan."



Behalve inbraak is het in veel gevallen ook gewoon puur vandalisme, denkt Dreves: "Wat zou het anders kunnen zijn. Soms zijn het ook mensen die onderdak zoeken voor de nacht en daarom proberen binnen te komen."



Betrapt

De tuinders van het volkstuincomplex zitten niet stil. Een aantal tuinders heeft gepost, en met succes: "We hebben vier minderjarige jongens betrapt en aangehouden, ze waren bezig deuren te vernielen. We hebben ze overgedragen aan de politie", zegt Harry Dreves.



De voorzitter is in overleg met de gemeente over betere beveiliging van het complex. "We maken aan drie kanten een hoge afrastering. Die betalen we zelf. Maar aan de voorkant zit een hek van de gemeente, die is maar een meter hoog. Dat zouden we graag hoger zien." Omdat er huizen staan rondom het complex wil de gemeente daar nog niet aan, weet Dreves. "Die mensen die daar wonen hebben niet graag het gevoel in een gevangenis te zitten."



Ook camerabewaking zou een optie kunnen zijn. "We willen camerabewaking aan de voorkant van het volkstuincomplex. Ik ben er mee bezig bij de gemeente, ik hoop dat het kan. Het is een plek waar de camera goed dienst kan doen!"