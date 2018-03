Steeds minder criminaliteit in Drenthe

ASSEN - We zijn tussen 2012 en 2017 steeds minder vaak het slachtoffer geworden van criminaliteit. Dat blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor.

https://localfocus2.appspot.com/5a96aadf8ae25:470px " style="width:100%;" frameborder="0">

Nederlanders van 15 jaar of ouder gaven aan minder vaak slachtoffer geweest te zijn van misdrijven als diefstal, inbraak en heling. Die daling komt overeen met het aantal verdachten dat door de politie opgepakt werd.In Assen wonen relatief gezien de meeste verdachten van een misdrijf. Per 10.000 inwoners werden 111 verdachten geregistreerd. In De Wolden was dat aantal het laagst met 41 per 10.000 inwoners. Kijk op onderstaande kaart hoe dat zit in jouw gemeente.