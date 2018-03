Stelling: Ik vind complimenten krijgen lastig

ASSEN - Het is vandaag Nationale Complimentendag. Elk jaar op 1 maart is er aandacht voor het geven van complimentjes, want volgens de initiatiefnemers van deze dag doen we dat veel te weinig.

Het geven van complimenten staat deze dag dus in de schijnwerpers, maar hoe zit dat eigenlijk met het ontvangen van een complimentje? Wat zeg je als iemand tegen je zegt dat je haar goed zit, dat je een uitstekend rapport hebt geschreven, of dat je nieuwe jas beeldig staat?Een complimentje krijgen is niet voor iedereen even makkelijk. Mensen die een compliment krijgen, reageren vaak bescheiden, geven meteen een compliment terug, of halen zichzelf juist naar beneden. Terwijl iedereen eigenlijk wel weet dat een simpel 'dankjewel' de enige juiste reactie op een complimentje is.Hoe zit dat met jou? Wat zeg jij als je een complimentje krijgt? Kijk je weg en mompel je iets over de uitverkoop, roep je meteen een compliment terug, ga je blozen en stotteren, of zeg je gewoon 'dankjewel'?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren was onze stelling: Dieren horen niet thuis in winkelcentra . Bijna 65 procent was het met deze stelling eens. In totaal brachten 1.506 mensen hun stem uit.