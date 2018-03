Zoek het uit! - Links- en rechtsom draaiende molens of aardbevingen in Rusland?

ASSEN - Waar zou jij het antwoord op willen weten: de vraag waarom ouderwetse molens linksom draaien en moderne molens rechtsom, of de vraag of ze in Rusland ook last hebben van aardbevingen door gaswinning?

Stem op deze ingestuurde vragen, en wij zoeken het uit!Het was Ger Boesjes uit Dalen opgevallen dat de wieken van oude korenmolens altijd linksom draaien, in tegenstelling tot de wieken van moderne windmolens. Deze draaien volgens Ger altijd rechtsom. Hij vroeg zich af hoe dit kan, en stuurde zijn vraag in.Vanuit Emmen kwam de vraag of er in Rusland ook aardbevingen zijn als gevolg van de gaswinning daar. In Nederland gebruiken we ook Russisch gas, en met de aardbevingen in ons gaswingebied rijst de vraag of ze in het verre Rusland dezelfde problemen hebben.Stem nu op de vraag waarvan je graag ziet dat wij het antwoord gaan uitzoeken.In februari kon je kiezen tussen vragen over tunnels in Coevorden tijdens de Tweede Wereldoorlog, en over het opwekken van stroom in de Drentse Hoofdvaart. Uiteindelijk stemden 629 mensen op de vraag over de ondergrondse tunnels, en 271 op optie twee.We gaan dus aan de slag met de vraag: 'Mijn overgrootmoeder vertelde ons dat bij de watertoren/gracht/park in Coevorden tunnels onder de grond waren in 'de Tweede Wereldoorlog om mensen te helpen. Klopt dit?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur hem in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord!