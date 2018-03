Deel dit artikel:











Waar is ROEG! Grijze zandbijen en dassen in het Orvelterzand Bertil laat Loes de eerste katjes van de wilgenboom zien (foto: RTV Drenthe)

ROEG! is deze week in het Orvelterzand bij Orvelte. Dit is een zandverstuiving die inmiddels begroeid is met heide. Op sommige plekken is het stuifzand nog zichtbaar.





Wil je weten waar het precies was of wil je zelf een kijkje nemen in het gebied? In het kaartje hieronder kun je het zien. Als je op de locatie klikt, krijg je een filmpje met de uitleg van de boswachter. Blijf natuurlijk wel altijd op de wegen en paden.



