Het nieuws in een minuut: 1 maart Niet alleen mensen, ook instrumenten hebben last van de kou (foto: RTV Drenthe / Frits Emmelkamp)

In het nieuws in een minuut van 1 maart: het giet deur! Morgen wordt er een marathon geschaatst in Noordlaren. De KNSB heeft het ijs goedgekeurd. De dames starten om 10.00 uur, de heren om 11.00 uur.

Familie, vrienden en fans hebben afscheid genomen van zangeres Jannie Karst. Gisteravond was er een herdenkingsbijeenkomst in de Tamboer in Hoogeveen. En niet alleen mensen hebben last van de kou, ook instrumenten ondervinden hinder.