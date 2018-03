​Brand in Hoogezand onder controle [update]

HOOGEZAND - De brand bij een afvalbedrijf in Hoogezand is onder controle. De brand begon vanochtend bij de sloperij en greep om zich heen.

Omwonenden kregen via een NL-Alert het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. De melding werd ook in een deel van Drenthe afgegeven.Vier medewerkers van het bedrijf moesten van de brandweer in hun kantoor blijven. Zij hebben het kantoor inmiddels verlaten, meldt RTV Noord Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.