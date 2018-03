NL-Alert voor grote brand in Hoogezand

HOOGEZAND - Bij een afvalbedrijf in Hoogezand woedt op dit moment een grote brand. Bij de brand komt veel rook vrij.

Omwonenden wordt via een NL-Alert geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. De melding is ook in een deel van Drenthe afgegeven.Door de brand zitten vier medewerkers van het bedrijf vast in een kantoor, meldt RTV Noord . De vier mogen van de brandweer niet naar buiten omdat de brandstapel zich op zo'n dertig meter afstand bevindt.De brand is ontstaan bij een stapel autowrakken. Daarna is het vuur snel uitgebreid.