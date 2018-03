Alle hens aan dek bij ANWB door kou

ASSEN - Het is zo druk bij de ANWB Wegenwacht in Assen dat de organisatie maatregelen heeft moeten nemen. Er is extra personeel ingezet, zowel bij de telefoon als op straat. Door het koude weer is het aantal pechgevallen veel groter dan normaal.

Markus van Tol van de ANWB: "Op een normale dag helpen we 3.000 á 3.500 mensen weer op weg. Voor vandaag schat ik dat we over de 6.500 heen gaan, dus dat is een verdubbeling ongeveer."De drukte betekent dat het telefoonverkeer van de ANWB anders geregeld moet worden. "We laten nu ook mensen in Den Haag en in onze buitenlandcentrales de telefoontjes voor Assen aannemen. Dat doen we wel vaker als het druk is, maar dit keer hebben we ook een aantal oud-werknemers gevraagd om bij te komen springen. Die hebben gelukkig ja gezegd, dus die dragen nu ook een steentje bij", aldus Van Tol.Ook op de weg zet de ANWB extra mensen in. "De bezetting op de weg is nu zo groot mogelijk. We hebben het wegenwachtnetwerk heel vlot en effectief ingezet. Er zijn ook monteurs die vrijwillig afzien van hun lunchpauze, zodat ze zo snel mogelijk iedereen weer op weg kunnen helpen."De pechgevallen waarmee automobilisten nu te kampen heeft zijn bijna allemaal kou-gerelateerd. Lege accu's, opstartproblemen, maar ook vastgevroren handremmen. "Ik kan iedereen adviseren om voor de nacht de auto in de eerste versnelling te zetten, in plaats van op de handrem. Bij de remkabels van de handrem komt soms wat vocht, en als dat bevriest dan zit je handrem muurvast", laat Markus van Tol weten.Verder adviseert Van Tol om een dekentje of slaapzak mee te nemen als je de weg op gaat. Als je dan toch stil komt te staan, heb je het in ieder geval minder koud. Op hun website geeft de ANWB meer tips om veilig de weg op te gaan in winterse omstandigheden