Honderden werkzoekenden op de Banen- en Opleidingenmarkt verwacht!

De economie trekt flink aan! Dit biedt gelukkig mooie mogelijkheden om aan het werk te gaan. In Drenthe vindt bijna de helft van de werkzoekenden een baan via een uitzendbureau. Daarom heeft UWV voor werkzoekenden 40 uitzendbureaus en werkgevers op 1 plein uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan.

Er worden concrete vacatures aangeboden. De baan van morgen kan dan aan de kandidaat van vandaag gekoppeld worden!



De Banen- en Opleidingenmarkt vindt plaats op donderdag 8 maart 2018 bij de Studystore (studieboekencentrale) aan de Nieuw Amsterdamsestraat 40 in Emmen.