Gehandicaptenbusje brandt uit langs A28 Het busje brandde volledig uit (foto: Persbureau Meter) Er kwam veel rook vrij (foto: Van Oost Media)

TYNAARLO - Langs de A28, ter hoogte van Tynaarlo, stond aan het begin van de middag een gehandicaptenbusje in brand.

De oorzaak zou een technische storing zijn. Omdat de brand flink wat rook veroorzaakte, stond er voor een korte tijd een file. Eerder meldde RTV Drenthe dat het om een bestelbus ging, maar later bleek het een bus voor gehandicaptenvervoer te zijn.



'In zak en as'

Het aangepaste busje was eigendom van Jan Hardering, die het gebruikte voor het vervoer van zijn zoon. "We zitten nogal in zak en as, want we kunnen mijn zoon nu een tijd niet vervoeren. Gelukkig zat mijn zoon zelf niet in de bus, anders waren de gevolgen niet te overzien geweest", vertelt Hardering.



De bus werd bestuurd door de vriendin van de zoon van Hardering. Ook haar zoon en een hond zaten in de wagen toen het bij Tynaarlo plots in de brand vloog. Alle inzittenden konden op tijd uit het busje komen.