Militairen uit Havelte geven schaatsles in Litouwen

RUKLA - De militairen uit Havelte die op oefening zijn in Litouwen, verruilden hun kisten gisteren voor schaatsen.

In samenwerking met de Litouwse militairen werd een schaatsmiddag georganiseerd voor de aanwezige eenheden en de lokale bevolking. Behalve de Nederlanders en Litouwers bonden ook Duitse, Franse en Kroatische militairen de schaatsen onder.Voor lokale kinderen die nog nooit geschaatst hadden, werden lessen georganiseerd door militaire sportinstructeur Wouter. "Schaatsen is niet alleen een manier om in beweging te komen met deze kou, maar zo kunnen we ook de Litouwers en onze buitenlandse collega's kennis laten maken met een stukje Nederlandse cultuur", vertelt hij.