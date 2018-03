Deel dit artikel:











Live: de marathon op natuurijs van Arnhem [afgelopen] De tweede marathon op natuurijs vindt plaats in Arnhem (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - De tweede marathon op natuurijs van het seizoen werd vanavond verreden in Arnhem.

Bij de mannen won Bart de Vries en bij de vrouwen kwam Ineke Dedden als eerste over de streep. Zilveren medaillewinnaar op de Olympische Spelen Jorrit Bergsma viel al vrij vroeg uit.



Haaksbergen had gisteravond de primeur voor dit jaar. De winst ging bij de vrouwen naar Manon Kamminga. Simon Schouten kwam bij de mannen als eerst over de streep.