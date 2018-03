​Winter van uitersten is voorbij: sneeuw, storm, ijs en neerslagrecords

ASSEN - Hoewel de kou van de afgelopen dagen misschien anders doet vermoeden, was het een zachte winter, volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Volgens ons is de winter 2017-2018 samen te vatten als een zachte winter met bovengemiddelde temperaturen, vrij nat en vrij zonnig", schrijft de weerman van Noorderweer.December was overwegend mild, maar toch konden we op 10 en 11 december de tuin in om sneeuwpoppen te maken. "Overal in Drenthe was een gesloten sneeuwdek met in het zuiden van Drenthe zelfs 10-12 centimeter sneeuw", aldus de weerman. Behalve de sneeuw kregen we ook te maken met regen. De hoeveelheid neerslag was zelfs recordhoog, volgens Van der Zwaag.Hoewel de zon zich in januari niet vaak liet zien, was het een zachte maand. Met als hoogtepunt qua temperaturen een dagrecord van 13,7 graden op 14 januari. In tegenstelling tot de zon, was de wind wel ruimschoots aanwezig in januari. We kregen te maken met stormen op 3 en 18 januari.In februari werd het dan eindelijk winters koud. Mede door koude lucht uit Siberië komt de gemiddelde temperatuur uit op -0,4 graden. Bijna 3 graden onder het gemiddelde.De winter had ook een koud slot. In Hoogeveen werd een maximale temperatuur van -5,7 graden gemeten. En dat was een record. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het nog nooit zo koud op 28 februari