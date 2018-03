Deel dit artikel:











Raad wijst protesten tegen verhuizing akkerbouwer Borger af De Raad van State wees de bezwaren af (archief RTV Drenthe)

BORGER - De Raad van State wees vandaag in een voorlopige uitspraak de bezwaren af tegen de verhuizing van een akkerbouwer uit Borger vanuit de kern van het dorp naar de Strengenweg.

Het protest is afkomstig van zes bedrijven en bewoners van de Strengenweg. Die zien het niet zitten dat de akkerbouwer in hun buurt twee grote opslaggebouwen gaat neerzetten. Volgens een van de tegenstanders is het gebied bestemd voor grondgebonden veehouderij met weidegang.



'Landbouw niet enkel veehouderij'

De Raad van State zegt dat het gebied bestemd is voor landbouw. Dat omvat meer dan alleen grondgebonden veehouderijen, aldus het rechtscollege. De akkerbouwer heeft zijn akkerbouwgronden elders in Borger.



De tegenstanders vrezen dat in de gebouwen vooral machines komen te staan, maar dat bestrijdt de akkerbouwer. De gemeente Borger-Odoorn heeft nog geen vergunningen verleend voor de loodsen. De akkerbouwer heeft naar eigen zeggen alle bouwmaterialen al klaar liggen.