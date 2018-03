Deel dit artikel:











Zes meiden gaan voor goud bij LEGO-innovatiecup Yara Moorman (links) met haar vriendinnen en hun slimme douchebak (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

RODEN - Dat kinderen erg innovatief kunnen zijn, bewijzen Yara Moorman en haar vijf vriendinnen van de Lego Educatie Studio in Noordhorn. Met hun idee om douchewater te hergebruiken voor de wc, gaan ze naar de wereldfinale van de First Lego League in Amerika.

Geschreven door Hielke Meijer

Yara Moorman uit Roden is elf jaar en ze is al jaren gek op lego. Robotjes bouwen leren ze er in de legostudio. En daar vormden ze ook het team Pretty Smart Power om mee te doen aan de LEGO-innovatieprijs.



Slimme douchebak

Yara: "Het idee voor de slimme douchebak kwam al snel bij ons op, maar er kwam heel veel bij kijken. Het gebruikte douchewater moet gefilterd worden en overgepompt naar de stortbak."



De kracht van het idee is dat je een kwart van je huishoudelijk water kunt besparen. Yara snapt ook niet dat het niet eerder is bedacht. "Het is best wel simpel eigenlijk."



De regiofinale van de Lego League en de Benelux-finale wonnen de zes meiden al. Dat leverde al een mooie knalgele lego-cup op. En daarom mogen ze binnenkort met hun ouders naar Detroit voor de wereldfinale.



Grote finale

"Daar zijn 120 teams. En dan moeten we een projectpresentatie doen en een robotwedstrijd. Het is heel groot denk ik en heel spannend. Ik hoop dat we zowiezo een prijs gaan winnen."



De gemeenten Noordenveld en Zuidhorn sponsporen de reis van de zes meiden naar Detroit. Daar gaan ze heen met hun ouders. Ze zoeken nog meer sponsors. Informatie daarover is te vinden op hun faceboopagina Prettysmart.fll De meiden hopen dat hun idee uiteindelijk standaard in huizen wordt toegepast.