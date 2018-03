Deel dit artikel:











Marathon van Noordlaren live te volgen via RTV Drenthe De marathon van Noordlaren bij RTV Drenthe (Foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

MARATHONSCHAATSEN - De marathon van Noordlaren is vrijdagochtend live te volgen op www.rtvdrenthe.nl en op Radio Drenthe.

De wedstrijd is live te zien op de stream van RTV Drenthe op www.rtvdrenthe.nl. De uitzending is een samenwerking tussen RTV Noord en RTV Drenthe en begint om 9:57 uur.



De Brink en Drenthe Nu

In het programma De Brink is vanaf 10:00 uur ook op radio de marathon live te volgen. Verslaggever René Posthuma breekt regelmatig in om verslag te doen van de wedstrijd.



In Drenthe Nu op tv zal om 17:00 uur een sfeerreportage van de wedstrijd, door Karin Mulder, te zien zijn. De wedstrijd van de vrouwen begint om 10:00 uur en de wedstrijd van de mannen een uur later.