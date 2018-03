Deel dit artikel:











KNSB: Geen marathon in Veenoord De ijsvloer in Veenoord is niet goed genoeg om op te schaatsen (foto: archief RTV Drenthe)

VEENOORD - Er komt deze week definitief geen vierde marathon op natuurijs. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) laat weten dat er in Veenoord geen wedstrijd kan worden georganiseerd.

Bestuurslid Johan Boxem van de IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord baalt er enorm van dat de marathon niet door kan gaan. "Het is heel zuur dat het niet door kan gaan, maar we kunnen gewoon geen stabiele en goede baan garanderen", vertelt Boxem.



Rood door de wind

Het weer en de ondergrond spelen de ijsbaan in Veenoord parten. Het ijs bleek volgens Boxem gisteren al enorm kwetsbaar te zijn door de ondergrond. "We hebben onze leden wat laten schaatsen, maar na afloop leek het net alsof de Ice Speedway over het ijs heen was geweest. Daarnaast blies de wind gravel van de naastgelegen tennisbaan over de ijs dus de hele baan ziet rood", zegt Boxem wanhopig.



Wel in Arnhem en Noordlaren

In Arnhem en Noordlaren worden wel natuurijsmarathons georganiseerd. Beide marathons zijn live te volgen op de website van RTV Drenthe. De marathon in Arnhem gaat vanavond om 19:00 van start.