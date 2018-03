Nieuw gaswinningsplan De Wijk uitgevochten voor Raad van State

KOEKANGE - Ab Bruintjes van het Platform Mijnbouwschade gaat in protest tegen de vergunning van minister Eric Wiebes voor extra gaswinning uit gasveld De Wijk. Bruintjes stapt naar de Raad van State, omdat hij wil dat de NAM buiten de nulmeting gehouden wordt.

"De slager keurt zijn eigen vlees", zo omschrijft Bruintjes de regeling die Wiebes voor ogen heeft. "Het is nu zo bepaald dat de gemeente De Wolden samen met de NAM moet vaststellen hoe de huizen erbij staan. Er moet een percentage van het aantal huizen onderzocht worden, maar voor het uitvoeren van die meting hebben de gemeenten geen expertise. Dan komt de NAM om de hoek kijken en dat vertrouw ik niet."Bruintjes, die zelf schade aan zijn woning in Koekange heeft door bodemdaling, heeft ook geen vertrouwen in het schadeprotocol dat door het ministerie is vastgesteld. "In Groningen is het zo dat de NAM moet bewijzen dat schade aan gebouwen niet door de gaswinning komt. Hier in Drenthe moeten de huiseigenaren dat doen. Dat is de omgekeerde wereld. Als je omgekeerde bewijslast hebt, is het voor ons als woningeigenaren veel eenvoudiger een procedure te voeren tegen de NAM."Drie dingen hoopt Bruintjes te bereiken met zijn gang naar de Raad van State. "Wij willen erkenning dat er schade aan woningen is ontstaan door gaswinning, we willen verklaring hebben waarom de grond daalt en op andere plaatsen stijgt, en we accepteren het absoluut niet dat de NAM de nulmeting uitvoert."Ook de provincie Drenthe diende vorig jaar een zienswijze in over de extra gaswinning uit gasveld De Wijk en die in gasveld Wanneperveen. Beide winningsplannen zijn gecombineerd in de nieuwe vergunning. De provincie wil dat de gaswinning wordt stopgezet als de bodemdaling door gasveld De Wijk meer dan 16 centimeter wordt.De provincie Drenthe, de gemeente De Wolden en waterschap Drents-Overiijsselse Delta kunnen nog geen reactie geven op de vergunning voor de extra gaswinning. Zij bestuderen de beslissing van het ministerie nog.