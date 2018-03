Ineke Dedden wint natuurijsmarathon Arnhem

Deel dit artikel:











MARATONSCHAATSEN - Ineke Dedden uit Heerenveen heeft de marathon van Arnhem gewonnen. De schaatsster van Palet Schilderwerken maakte deel uit van een kopgroep van vijf. Zij hadden één ronde voorsprong op het peloton.

Rosa Blokker uit Zaandijk werd tweede en Ricky van Leeuwen uit Rijsenhout eindigde op de derde plaats.



Het was de eerste keer dat er een marathon werd verreden op ijsbaan 't Cranevelt in Arnhem. Morgenvroeg starten de vrouwen in Noordlaren voor de derde marathon op natuurijs van dit jaar. De wedstrijd begint om 10.00 uur en is live te volgen via onze website rtvdrenthe.nl