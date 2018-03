Bart de Vries beloont sterke ploeg met overwinning in Arnhem

MARATHONSCHAATSEN - Bart de Vries uit Heerenveen heeft de tweede marathon op natuurijs in Arnhem gewonnen. Hij maakte deel uit van een kopgroep van vijf. Zij pakten twee rondes voorsprong op het peloton. Erik-Jan Kooiman uit Lekkerkerk werd tweede. Chrispijn Ariëns uit Wolvega finishte als derde.

Al vroeg in de wedstrijd vormden Erik Jan Kooiman, Bart de Vries en Chrispijn Ariëns een kopgroep. Zij kregen gezelschap van de neven Evert en Willem Hoolwerf. Deze vijf mannen pakten één ronde voorsprong op het peloton.Later in de wedstrijd ontsnapten nog eens vijftien mannen aan de aandacht van het peloton. Onder hen Kevin Hoekstra uit Bovensmilde. Ook zij pakten een ronde voorsprong op het peloton. Maar in die groep zaten ook de vijf koplopers die daardoor hun tweede ronde voorsprong op het peloton pakten. Hoekstra was de beste Drent en eindigde op de negende plaats.De overwinning bij de vrouwen ging eerder op de avond naar Ineke Dedden. Morgenvroeg gaat het marathonpeloton van start in Noordlaren. De vrouwen starten om 10.00 uur. De mannen volgen om 11.00 uur. De wedstrijden zijn live te volgen via onze website rtvdrenthe.nl