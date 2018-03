Deel dit artikel:











D66-raadslid Derks wordt kandidaat-wethouder voor Gemeentebelangen in Midden-Drenthe Erjen Derks keert niet terug in de gemeenteraad voor D66 (foto: Archief RTV Drenthe)

BEILEN - Gemeentebelangen in Midden-Drenthe schuift huidig D66-raadslid Erjen Derks naar voren als kandidaat-wethouder. Dat heeft lijsttrekker Jannes Kerssies vandaag bekend gemaakt.

Mocht Gemeentebelangen, dat nu twee zetels heeft, na de verkiezingen in de coalitie komen, dan zal D66-er Derks wethouder worden.



'Wethouder niet partijgebonden'

"Misschien wel verrassend, maar vooral een hele weloverwogen keuze", vindt lijsttrekker Kerssies van Gemeentebelangen. "Wij gaan voor een andere bestuurscultuur, waarbij een wethouder niet gebonden hoeft te zijn aan een partij."



Derks zelf geeft aan wel te hebben moeten nadenken over de vraag van Gemeentebelangen of hij wethouder voor die partij zou willen worden. "Deze move heeft wel impact en mensen zullen er iets van vinden. Maar als je verandering wilt realiseren, dan moet je dat accepteren", vertelt Derks.



Derks is geen lid van Gemeentebelangen en kan daarom niet op de kieslijst van de partij staan. Zelf wil hij dat ook niet. "Als je de ambitie hebt om wethouder te worden, dan vind ik dat je niet voor een plek in de gemeenteraad moet gaan. Dan hoor je niet op een kieslijst te staan."



Mocht Derks geen wethouder worden voor Gemeentebelangen, dan keert hij ook niet terug in de gemeenteraad namens D66.