Live: de marathon op natuurijs van Noordlaren [afgelopen]

SCHAATSEN - De derde marathon op natuurijs van het seizoen werd vandaag verreden in Noordlaren.

Haaksbergen had woensdag de primeur en gisteravond was het peloton in Arnhem te vinden. Bart de Vries won gisteravond bij de mannen , Ineke Dedden was de beste vrouw . De marathon in Noordlaren is voorlopig de laatste, want het ijs in Veenoord is niet goed genoeg voor een wedstrijd.De marathon van Noordlaren was hier live te volgen. De uitzending is een samenwerking tussen RTV Noord en RTV Drenthe.