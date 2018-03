Deel dit artikel:











Grillroom Jaffa in Emmen weer tot in de kleine uurtjes open Grillroom Jaffa in Emmen (foto: Google Street View)

EMMEN - Grillroom Jaffa in Emmen mag vanaf dit weekend weer langer openblijven. De avondklok die door de gemeente Emmen was ingesteld, is opgeheven.





De gemeente Emmen besloot dat de horecazaak vier weken lang om tien uur 's avonds dicht moest. Vanaf vanavond mag Jaffa weer tot in de kleine uurtjes openblijven. Aanleiding voor de avondklok was een een grote vechtpartij eind januari. Daarbij liep iemand een slagaderlijke bloeding op, waarna de vloer van de grillroom rood kleurde van het bloed. De politie hield twee verdachten aan voor de vechtpartij: een 23-jarige Emmenaar en een 20-jarige plaatsgenoot.De gemeente Emmen besloot dat de horecazaak vier weken lang om tien uur 's avonds dicht moest. Vanaf vanavond mag Jaffa weer tot in de kleine uurtjes openblijven.