Risico op natuurbranden in Drenthe ondanks vrieskou

ASSEN - De kou brengt naast bevroren vingers nog een ander gevaar met zich mee. Door de combinatie van droogte, lage luchtvochtigheid en wind is er namelijk een verhoogde kans op natuurbranden.

In Drenthe geldt momenteel code geel, wat voor een verhoogd risico staat. Een snelle uitbreiding van een natuurbrand is dan mogelijk. Op de website van natuurbrandrisico.nl is een overzicht van risicogebieden te zien.In Overijssel geldt momenteel code oranje. De kans is dan aanwezig dat er een snel uitbreidende natuurbrand kan ontstaan.