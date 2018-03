Inwoners Smilde hebben weer water [update]

SMILDE - Door een gesprongen waterleiding zaten zo'n 33 huishoudens in Smilde zonder water.

Het ging om mensen die aan de Prinses Beatrixstraat en de Prinses Marijkestraat wonen. Tot die tijd konden mensen in het oude postkantoor aan de Koningin Julianastraat terecht voor water of een toiletbezoek.Rond het middaguur had iedereen weer water.Door ijskoude tocht bevriezen momenteel veel watermeters. De WMD heeft het naar eigen zeggen behoorlijk druk. In veel gevallen kunnen mensen de problemen zelf oplossen, bijvoorbeeld door de ruimte waarin de watermeter zich begeeft te verwarmen of de watermeter in te pakken.