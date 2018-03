Noordlaren zet puntjes op de i voor marathon

NOORDLAREN - Vorig jaar hadden ze de primeur, vandaag zijn ze derde in de rij. Maar dat mag de pret niet drukken in Noordlaren. De ijsvloer ligt er mooi bij en ze hebben er zin in.

"We zijn er zo goed als klaar voor", zegt ijsmeester Kars Kroeze. "Alleen de bebording nog. Het ijs is keihard. We hebben vanochtend nog even wat water over de baan gedaan, alles is nu mooi schoon."De voorzitter van IJsvereniging de Hondsrug, Jan Geert Veldman, kwam speciaal voor de marathon terug van vakantie in Oostenrijk. "Dat was geen probleem, de kinderen wilden ook dolgraag naar huis. Die hebben het hele jaar nog niet geschaatst."Schaatsbond KNSB hoopt op een vierdaagse, maar die zit er niet in, omdat de ijsvloer in Veenoord niet goed genoeg is . "Helaas, maar als het niet kan dan kan het niet", zegt Willem Hut van de KNSB, die het druk heeft gehad de afgelopen dagen. "Ik loop zelf inmiddels redelijk op mijn tandvlees, maar we gaan gewoon door. De schaatsers hebben het nog veel zwaarder."De marathon van Noordlaren is live te volgen op rtvdrenthe.nl en op Radio Drenthe. De wedstrijd begint om 10.00 uur.