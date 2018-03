Vakantie doe-tip: IJsbellen blazen

Het is voorjaarsvakantie en daarom komt ROEG! elke dag met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Vandaag gaan we met het IVN ijsbellen maken.

Het is koud buiten. Zó koud, dat je ijsbellen kan blazen! Als het vriest maak je met dit recept de mooiste ijsbellen. En dat is niet alleen leuk, het ziet er ook nog eens prachtig uit!Maak eerst suikersiroop door 100 gram suiker te mengen met 2 eetlepels water. Meng dan anderhalf kopje water en anderhalf kopje afwasmiddel door de suikersiroop. Giet het mengsel in een leeg potje bellenblaas. Blazen maar! Voor meer tips over bijvoorbeeld gekleurde ijsbellen kijk je hier Als je je bellen zo hoog mogelijk de lucht in blaast, is de kans op een geslaagde ijsbel het grootst! Heb je een mooie ijsbel geblazen? Zet hem op de foto en stuur deze naar ROEG!