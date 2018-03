Deel dit artikel:











Verkiezingsvlog: Wie voelt zich na twintig jaar Westervelder? Verslaggever Andries Ophof neemt je mee naar Westerveld (foto: RTV Drenthe)

DIEVER - Het is twintig jaar na de gemeentelijke herindeling, waaruit de gemeente Westerveld is ontstaan. Toch voelen velen zich eerder inwoner van Vledder of Dwingeloo, in plaats van Westervelder.





Vanavond is het eerste verkiezingsdebat te zien bij RTV Drenthe. Dit keer staat de gemeente Westerveld centraal. Het debat wordt uitgezonden om 17.15 uur op TV Drenthe.



