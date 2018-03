Stelling: Ik ben toe aan de lente

ASSEN - De meteorologische lente is begonnen, maar een blik op de thermometer doet vermoeden dat bloeiende bloemen, volle terrassen en rokjesdag nog ver weg zijn.

Sommige mensen kunnen niet wachten tot het zover is, anderen genieten juist van de charme van de winter.Wat vind jij? Mag het nog wel even duren met dit winterse weer, of ben je toe aan de lente?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we naar je mening over complimenten krijgen , kan jij daar moeilijk mee omgaan? 1.180 mensen brachten hun stem uit. 40 procent vindt dat inderdaad lastig, 60 procent heeft er geen moeite mee.