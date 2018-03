Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 2 maart Op een bijzondere manier het Holtingerveld verkennen (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van 2 maart: de derde marathon op natuurijs van het seizoen werd vandaag verreden in Noordlaren.

Code geel in Drenthe: er is namelijk een verhoogde kans op natuurbranden vanwege de droogte en de lage luchtvochtigheid. En natuurliefhebbers die geen zin hebben om te wandelen kunnen het Holtingerveld binnenkort op een alternatieve manier verkennen.