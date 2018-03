Beau Wagemaker wint in Noordlaren

Beau Wagemaker komt juichend over de finish in Noordlaren (ANP/Vincent Jannink)

MARATHONSCHAATSEN - Beau Wagemaker heeft vanochtend de marathon van Noordlaren gewonnen. De 21-jarige schaatsster uit Hoogkarspel won de eindsprint van een kopgroep van tien dames.

Dubbelslag Simon Schouten in Noordlaren

Kelly Schouten uit Zwaagdijk-Oost werd tweede en Emma Engbers uit Amsterdam completeerde het podium.Het duurde lang voordat de wedstrijd echt werd opengebroken, maar uiteindelijk wisten twaalf dames zich los te maken van het peloton. Die groep van twaalf werd uiteindelijk een groep van tien die mocht sprinten voor de winst.Manon Kamminga, winnares van de eerste marathon van de driedaagse (eergisteren in Haaksbergen) won de spint van het peloton.De zege in het eindklassement van de driedaagse ging ook naar de winnares van Noordlaren, Beau Wagemaker. Rosa Blokker uit Aalsmeer eindigde als tweede en Merel Bosma werd derde.De derde en laatste marathon in de driedaagse voor de mannen, in Noordlaren, werd een prooi voor Simon Schouten. Crispijn Ariens (28) uit Wolvega werd tweede en Remco Schouten (22) uit Ammerstol kwam als derde over de finish.