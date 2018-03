Waar komen die stofwolken op de weg vandaan?

ASSEN - Deze dagen kan het voorkomen dat je als automobilist thuiskomt met een bruine auto, terwijl die bij vertrek nog een heel andere kleur had.

Ook kan de lucht een bruine gloed hebben. Dat heeft te maken met stofwolken van landbouwgrond die de weg over waaien. Een verschijnsel dat te verklaren is door het koude weer en de harde wind."Het is al meer dan een maand koud en er is bijzonder weinig regen gevallen. Alle regen die is gevallen, is in de bodem weggezakt, verdampt of bevroren. Het vocht is dus uit de bovenste laag van de landbouwgrond verdwenen", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Doordat boeren hun grond bewerkt hebben, is de grond los van aard. Ook waait het stevig uit het oosten. Daardoor gaat het losse, droge zand verwaaien en dat veroorzaakt stof- en zandwolken", aldus de weerman van Noorderweer.Behalve op de weg kunnen de stofwolken ook problemen veroorzaken op ijsbanen. Ook in Noordlaren, waar vandaag de marathon op natuurijs verreden wordt, moesten de ijsmeesters nog aan de bak. "Er ligt een beetje zand op het ijs. We vegen de baan eerst schoon en dan kan er weer water op", zegt Reiner Schwietert van ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren.