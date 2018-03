Jouw mening: De bestrijding van de eikenprocessierups moet op natuurlijke wijze

De eikenprocessierups is een beestje waar weinig mensen prijs op stellen. Met zijn brandharen is de rups een gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Daarom wordt de eikenprocessierups meestal bestreden.

Dit kan op verschillende manieren. Er zijn bedrijven gespecialiseerd in het wegbranden en wegzuigen van de rupsen, of ze maken gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen zoals het inspuiten van de boom met een voor de rups dodelijke bacterie.Wat ook steeds meer gebeurt is de natuurlijke bestrijding. De natuurlijke vijand van de eikenprocessierups zijn bijvoorbeeld vleermuizen, sluipwespen en vogels. Om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden is het dus zaak om die dieren zoveel mogelijk de kans te geven om hun werk te doen.Natuurlijke bestrijding kan daarom bestaan uit het ophangen van extra nestkastjes, het inzaaien van overhoeken met speciale bloemzaden, die de sluipwespen en sluipvliegen aantrekken. Ook nestkasten voor vleermuizen kunnen helpen, omdat de vleermuizen de volwassen vlinders eten die weer rupseneitjes leggen.Wat vind jij? Bestrijden waar het kan en maakt niet uit hoe, of moeten we inzetten op alleen natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups?Steeds meer politici, maar ook gemeenten en waterschappen worden ambassadeur van een soort of een dier. Vorige week vroegen we daarom of het goed is dat politici zich inzetten voor de natuur. 83.33 procent is het daarmee eens.