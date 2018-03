Deel dit artikel:











Opnieuw zebra geboren in Wildlands Moeder en kind maken het goed (foto: Wildlands)

EMMEN - In Wildlands in Emmen is afgelopen nacht een zebra geboren. Moeder en kind maken het goed, meldt de dierentuin.





Het geslacht van het zebrajong is nog niet bekend. Vanwege de kou staan de savannedieren momenteel binnen. De pasgeborene kan daar bewonderd worden.In januari werd er ook al een zebra geboren in Wildlands . De kudde in de dierentuin bestaat nu uit acht zebra's.