Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het blijft onverminderd koud in Drenthe. Ideale omstandigheden om te schaatsen. Voor wie liever iets anders wil doen, zetten we hieronder een aantal tips op een rijtje.

Qua weer adviseren we om vooral warm aangekleed op pad te gaan, want vanavond wordt het -8°C. Morgen en zondag lopen de temperaturen ietsjes op. Voor meer weerinformatie kun je terecht bij ons weerbericht Wie Americana wil horen, moet vanavond in café De Amer in Amen zijn. Daar treedt Walt Wilkins op. Hij laat een combinatie van seventies countryrock, Westcoast, Tex-Mex en Mississippi Delta Blues horen. Wilkins is een bekende naam in Amerika, maar is in Nederland minder beroemd. Reden temeer om je vanavond lekker te laten onderdompelen met de muziek van het Walt Wilkins Trio​. Aanvang 20.00 uur.Vanavond lekker in het donker een wandeling maken? Dat kan in Ruinen. De Nachtwachter weet als geen ander hoe hij dat moet aanpakken. Ga met hem mee en ontdek de geheimen van de nacht. De wandeling begint om 18.30 uur aan de Witteveen 4.Tatoeëerder Henk Schiffmachter vertelt in De Nieuwe Kolk (DNK) over z'n vak. Schiffmacher is een van de bekendste tatoeëerders ter wereld. Zelf omschrijft hij zich als 'the poor man’s Rembrandt'. Onlangs behaalde hij de pensioengerechtigde leeftijd, een mooi moment om terug te kijken op zijn veelbewogen leven en zijn ontmoetingen met Maori’s, koppensnellers en popsterren. Of: hoe een zoon van een katholieke slager uit Harderwijk uitgroeide tot tattoo-goeroe. De voorstelling begint om 20.30 uur.Model Spoor Club Emmen houdt zaterdag 3 maart een grote modelspoorbeurs in het Emmer Hampshire Hotel. Er ligt ruim 130 meter aan spoorwegmateriaal en kinderen kunnen een rangeerdiploma halen. De beurs is van 10.00 tot 15.00 uur. Meer informatie staat op www.msc-emmen.nl Op zaterdagavond staat Danny Vera in DNK. De Zeeuw, met een voorliefde voor Amerikaanse muziek, vormt met zijn muzikanten al acht jaar de huisband van het tv-programma 'Voetbal Inside'. In het intieme 'Lone Stranger' gaat Vera terug naar de basis: een man, een gitaar, liedjes, wonderlijke anekdotes en persoonlijke verhalen. Het concert begint om 20.30 uur.​De jaarlijkse Nacht van Hoogeveen staat weer voor de deur. Muziekliefhebbers kunnen zaterdagavond terecht in elf verschillende cafés. Het feest vol live muziek en gezelligheid begint om 22.00 uur.Nog meer muziek! Nu op zondag in Grand Café Zuidlaren, want daar treedt Hans van Lier met zijn band op. De zeer ervaren bandleden, opgegroeid met rhythm & blues, zijn van vele markten thuis: van pure blues tot jazz en swing. Aanvang: 16.00 uur. De toegang is gratis.Kinderen die altijd al een ridder of prinses wilden zijn, moeten opletten. Het Stedelijk Museum Coevorden organiseert zondag een rondleiding in het kasteel, speciaal voor kinderen. Onder begeleiding van een ervaren en enthousiaste gids leren de kinderen en hun ouders, opa’s of oma’s meer over de geschiedenis van het kasteel. De rondleiding begint om 14.30 uur. Meer informatie is te vinden op de website van het kasteel Tot slot, toch nog een suggestie voor in de buitenlucht! Op zondag is er in Ruinen namelijk de jaarlijkse MTB Marathon van Ruinen. De start is zoals altijd bij sporthal 'De Marse' aan de Mr. Harm Smeengestraat 54 en begint om 08.30 uur.Door de vele verschillende afstanden, met onder andere de 100 km route, is deze tocht uniek in Noord-Nederland.