Schouten ook in Noordlaren de beste

MARATHONSCHAATSEN - De derde en laatste marathon in de driedaagse, in Noordlaren, werd een prooi voor Simon Schouten.

Beau Wagemaker wint in Noordlaren

Crispijn Ariens (28) uit Wolvega werd tweede en Remco Schouten (22) uit Ammerstol kwam als derde over de finish.Schouten, die vorig jaar ook al in Noordlaren won, werd ook de winnaar van het algemeen klassement van de driedaagse (Haaksbergen, Arnhem en Noordlaren).“Het was een sloopkoers en dan merk je wel dat de meerdaagse in het peloton te lijden geeft. Noordlaren is bekend terrein en ik heb de beelden van vorig jaar even teruggekeken en wist hoe ik de sprint moest aangaan om hier te winnen,” aldus Simon Schouten.Beau Wagemaker was in Noordlaren de beste bij de dames. De 21-jarige schaatsster uit Hoogkarspel won ook het algemeen klassement van de driedaagse.