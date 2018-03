Deel dit artikel:











De Popronde komt weer langs Assen, Emmen en Meppel De Popronde doet Drenthe weer aan (foto: Pixabay) Ruud Fieten van de organisatie (foto: RTV Drenthe/Leah Schans)

ASSEN - Assen, Emmen en Meppel doen dit jaar weer mee aan de landelijke Popronde.

De Popronde is een rondreizend festival dat sinds de jaren negentig wordt georganiseerd. Bands en artiesten trekken langs veertig verschillende steden om daar op te treden.



Succesvol in Meppel

Meppel deed vorig jaar voor de eerste keer mee en dat beviel goed. "Het was een succes", zegt Ruud Fieten van de organisatie. "Dat hadden we niet per se verwacht, want op zondag is het vaak rustig in Meppel."



De muzikanten traden vorig jaar vooral op in de Meppeler horeca. "Voor dit jaar willen we wat andere, inspirerende plekken vinden. Denk aan kerken, ateliers of musea", zegt Fieten.



'Van hard tot luisterliedjes'

De Popronde selecteert uit zo'n duizend aanmeldingen rond de 140 bands en artiesten. Organisatoren in de deelnemende steden kunnen daaruit zelf de muzikanten kiezen die ze willen hebben. "Wij willen dit jaar zo breed mogelijk programmeren", zegt Fieten. "Van harde muziek tot echte luisterliedjes."



Op 18 november doet de Popronde Meppel aan. Een maand eerder is Assen aan de beurt, Emmen staat op 1 november op de kalender.