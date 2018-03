D66-lijsttrekker vernam overstap van raadslid via social media

ASSEN - D66-fractievoorzitter en -lijsttrekker Harma van der Roest is niet verbaasd over de overstap van collega Erjen Derks naar Gemeentebelangen.

Toch komt het nieuws op een vervelend moment, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Hij heeft nu de keuze gemaakt om over te stappen naar Gemeentebelangen", klinkt Van der Roest zakelijk.Gisteren werd bekend dat het raadslid na de verkiezingen misschien wel wethouder wordt voor een heel andere partij. Als Gemeentebelangen na de verkiezingen in de coalitie komt, zal hij daar wethouder van worden. "Ik hoorde het nieuws gisteren. Ik vernam het via social media", vertelt Van der Roest."Ik was niet verrast door de keuze. Hij had afgelopen zomer zijn ambitie binnen D66 bekendgemaakt. Binnen een democratische partij gaan de leden erover wie de lijsttrekker wordt en wie kandidaat-lijsttrekker. Erjen is niet als nummer 1 uit de bus gekomen. Sommigen gaan dan proberen hun ambitie te realiseren. Dat is hun goed recht."Van der Roest vindt het vertrek van Derks jammer. "In de eerste jaren was hij een geweldige aanwinst voor ons. We werkten fijn samen."Op de vraag wat Van der Roest van de situatie vindt, reageert ze terughoudend. "Ik neem aan dat hij na 21 maart niet D66-lid is, maar van Gemeentebelangen. Maar ook daar heeft Erjen zich niet over uitgesproken. Of hij na de verkiezingen lid van D66 kan zijn én wethouder van Gemeentebelangen? Ik ken niet alle regeltjes van onze partij uit mijn hoofd. Daar zou het landelijke bestuur zich over moeten uitspreken."