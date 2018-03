Ondernemen in Drenthe: Nog steeds groei in vrachtwagentransport

ASSEN - In Ondernemen in Drenthe komt vandaag Mischa Vredeveld van Vredeveld Transport langs. Zijn bedrijf voert al tachtig jaar succesvol vrachtwagenvervoer uit vanuit Hoogersmilde.

Vredeveld vertelt over de historie én toekomst van zijn bedrijf. Het is begonnen in 1937 met één vrachtwagen, maar is inmiddels gegroeid naar een ondernemer van zo'n honderd trucks. De vraag is natuurlijk: wat moet je doen om succesvol te blijven? "Ook Anna van Nuenen van Innofest schuift aan. Haar bedrijf test allerlei producten en zaken op festivals in Noord-Nederland. Op die manier kan snel worden ontdekt of een bepaald product, een prototype of een bepaalde dienst aanslaat bij veel mensen.Veel MKB-ers blijven volgens Van Nuenen qua innovatie nogal achter, ondanks dat er veel goede ideeën zijn. "Een festival kan daarvoor een mooie testplek bieden. Daarnaast zeiden festivalorganisatoren: wij steken veel tijd in het organiseren van zo'n mooi festival, we willen dat er meer mee wordt gedaan", vertelt Van Nuenen.Onze derde gast is Erwin Tonkes van Gemonder: een echte verbinder voor bedrijven. Gemonder helpt andere ondernemers om erachter te komen wat voor soort ondernemer ze willen zijn. Ook helpt hij ondernemers die vastzitten in hun werk en op zoek zijn naar hun doel.Tonkes zoekt altijd de samenwerking: want door samenwerking kan het beste resultaat behaald worden, zegt hij. Zijn motto: jouw succes is mijn succes!