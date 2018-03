Deel dit artikel:











Waarom zijn er maar vier kanshebbers voor een marathon op natuurijs? Waarom organiseert een andere ijsvereniging niet een keer een marathon? (Foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

VEENOORD - Ieder jaar strijden Veenoord, Noordlaren, Haaksbergen en Arnhem om de eerste marathon op natuurijs. Maar waarom eigenlijk alleen deze plaatsen?

Volgens Carl Mureau van de KNSB heeft dat verschillende redenen.



Geld

Allereerst speelt geld een rol. "Het is nogal wat om een marathon te organiseren. Daar komt heel wat bij kijken. Denk alleen al aan de meters strobalen langs de kant, of andere boarding. Ook moeten dranghekken worden geregeld. Denk ook aan een leger vrijwilligers dat klaar moet staan."



"Je moet dus wel eerst een flinke investering kunnen en willen doen als ijsvereniging. Afhankelijk van het bezoekersaantal is die investering natuurlijk wel terug te verdienen, maar je moet dat geld eerst wel tot je beschikking hebben."



Faciliteiten

Mureau vertelt verder dat het zomaar kan zijn dat er een mediacircus langskomt van soms wel zeventig mensen. "Ook al die journalisten moeten worden gehuisvest. Denk dan aan bouwketen. Niet alleen voor de pers, maar ook voor juryleden. Daar moet je natuurlijk wel ruimte voor hebben."



Traditie

Tot slot heeft het ook alles te maken met traditie. "Zo is het nou eenmaal ontstaan. Eerst was het Veenoord, later kwamen Noordlaren en Haaksbergen daar bij. In het verleden deed ook Gramsbergen mee. Sinds een paar jaar heeft Arnhem die plek ingenomen."



Nieuwe gegadigden?

In principe kan iedere ijsvereniging zich bij de KNSB melden om een marathon op natuurijs te organiseren. "Maar natuurlijk gaat het wel om de strijd om de eerste marathon op natuurijs. Als ijsvereniging zonder harde ondergrond maak je dan eigenlijk geen schijn van kans."



Carl Mureau laat wel doorschemeren dat de KNSB met zo'n vier andere verenigingen gesprekken voert. "Misschien mengen zich volgend jaar dus zomaar een paar nieuwe verenigingen zich in de strijd om de eerste marathon op natuurijs."