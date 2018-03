Hoe scheef is het fietspad? Test het met 'FRET'

TYNAARLO / ZEEGSE - Harry Martens uit Tynaarlo rijdt iedere dag op zijn fiets over het fietspad tussen Tynaarlo en Zeegse. Het pad aan de Hunebedstraat behoort tot de vijf slechtste fietspaden van Drenthe. Martens vond het tijd voor actie en bedacht de 'FRET'.

Dag in dag uit ergerde Martens zich aan de hobbels en gaten in het fietspad. Tijdens de fietstochten naar zijn werk ontstond het idee om het probleem aan de kaak te stellen. Daarom bedacht Martens de Fietspad Reliëf Eieren Test (FRET).Een rekje op zijn fiets met daarin gaten van verschillende grootten dient als demonstratiemodel. Vakkundig legt Harry de eieren op zijn rek: de test kan beginnen. Op de weg voor automobilisten blijven de eieren keurig op het plankje liggen. Daarna verkast Harry met zijn tweewieler naar het naastgelegen fietspad.Harry is nog geen vijf meter onderweg op het fietspad of de eieren vallen van het demonstratiemodel. Door de hobbels en bobbels overleven de eieren het niet. "De 'FRET-test' is geslaagd, lacht Harry.Met de gemeenteraadsverkiezingen in het achterhoofd hoopt Martens op verbetering. "Misschien is dit een leuk onderwerp voor het verkiezingsprogramma van de partijen in Tynaarlo", sluit de uitvinder van 'FRET' af.Vorig jaar voerden bewoners van de Hunebedstraat al actie voor het aanpakken van het fietspad. Zij wilden dat de gemeente iets doet aan de gevaarlijke situatie voor fietsers in hun straat.