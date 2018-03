Deel dit artikel:











Bewoners De Horst in Emmen enthousiast over aaihond: 'Wat is ‘ie lief!' Nulay is de eerste aaihond van Treant (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - Het jongste personeelslid bij woon/zorgcomplex De Horst had vandaag zijn eerste ‘werkdag’. Het gaat om de achtjarige labrador Nulay. Hij is de eerste aaihond die aan de slag mag bij de Treant Zorggroep.

Geschreven door Steven Stegen

Overdonderd zijn ze bij Treant, over het grote aantal reacties op een oproep op Facebook. “Er zijn wel 130 mensen geweest die hun hond hebben aangeboden, echt prachtig. Maar we kunnen voorlopig maar een paar honden inzetten”, vertelt activiteitenbegeleider Wendie van Halen.



"Het idee ontstond nadat een vrijwilliger zijn hondje eens spontaan meenam. De bewoners vonden dat zo leuk, dat we dachten: hier moeten we meer mee doen.”



Sollicitatieprocedure

Dus werd een oproep geplaatst en volgde een heuze sollicitatieprocedure. Labrador Nulay mocht vandaag als eerste aan de slag, met aan zijn zijde zijn trotse baasje Dorette Stöveken. “We kijken niet alleen naar de hond, maar ook naar de eigenaar. Die moet het ook leuk vinden om contact te maken met de doelgroep: dementerende ouderen”, legt Van Halen uit.



Dorette Stöveken vindt het ontzettend leuk dat ze met haar hond aan de slag mag in het tehuis, waar honden normaliter niet welkom zijn op de afdelingen. De keuken blijft verboden gebied, maar verder is Nulay een graag geziene gast. Salaris krijgt de hond niet, wel gratis koekjes.



De bewoners veren letterlijk op van hun stoel als Stöveken met haar hond de ruimte binnenkomt. Al snel krijgt Nulay de eerste aai over zijn bol. Een andere bewoonster gooit een bal: de vriendschap is getekend. “Wat is ‘ie lief!”, roept de vrouw lachend.



Enthousiast

Treant is zo enthousiast over de aalhond dat de kans groot is dat de honden ook in andere instellingen van de zorggroep hun intrede zullen doen. “We zien echt dat de bewoners opleven, dat ze beginnen te vertellen over de eigen hond die ze ooit hadden. Dat zijn echt kostbare momenten”, aldus Van Halen.