Meepraten in Cassata: Wildernis met uitgehongerde dieren past niet in ons land

ASSEN - Echte wildernis met uitgehongerde dieren past niet in ons land.

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata, waar Drentse actievoerders in debat gaan met Staatsbosbeheer over de toestand in de Oostvaardersplassen.Over het natuurgebied in de Flevopolder is grote commotie, omdat boze actievoerders het niet langer kunnen aanzien dat dieren als edelherten, konikpaarden en heckrunderen staan te verhongeren in de ijskou op de dorre kille vlakte. Uit protest werden de dieren onder aanvoering van een groep Drenten bijgevoerd met hooibalen.Maar Staatsbosbeheer wil niet dat er bijgevoerd wordt. De natuurorganisatie wil de natuur haar gang laten gaan. Via natuurlijke selectie moeten de sterkeren overleven, zodat de populatie met duizenden runderen niet verder uit de hand loopt.Uiteindelijk vond de provincie Flevoland de maatschappelijke onrust over de hongerige dieren te groot, waarop gisteren besloten is de dieren toch bij te laten voeren. Maar hoe lang moet dit nog zo doorgaan, in die nieuwe wildernis? Want elk jaar, bij extreem winterweer, houden de hongerige dieren de gemoederen bezig.Zondag is er een grote demonstratie vanaf 12 uur bij het natuurgebied, waarbij een paar duizend mensen worden verwacht. Landbouwer en paardenfokker Bert Fernhout uit Smilde, mede-initiatiefnemer van de actie, opent de protestmanifestatie. Hij vindt het project Oostervaardersplassen mislukt. "Ik ga door tot het afgelopen is."Morgen in Cassata de vraag hoe het verder moet, nu mensen zich massaal storen aan dieren die doodgaan van de honger. Is dat de natuur die we wensen of kunnen we deze 'nieuwe wildernis' in ons land emotioneel niet aan. En waarom willen we die zogenoemde wildernis en voor wie?Morgenmiddag in Cassata praat Margriet Benak erover met de actievoerders Jan Bove uit Westerbork en Wilma Roffel uit Rolde en Joke Bijl van Staatsbosbeheer. De stelling in Cassata is: